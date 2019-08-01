Запуск промо акций?
Легко!


Готовые решения
для тех, кто занимается
рекламой и маркетингом


Что мы делаем

Мы осуществляем подготовку и техническое сопровождении рекламных розыгрышей призов, промо-акций и стимулирующих рекламных мероприятий любого масштаба по России и СНГ.

Сейчас мы можем предложить нашим клиентам несколько готовых вариантов механики рекламных розыгрышей, которые описаны ниже.
Список готовых решений постоянно расширяется. Также мы можем разработать и реализовать ваш вариант механики розыгрыша. Обращайтесь через форму обратной связи.

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Механики розыгрышей призов.
Готовые решения

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Лотерейные билеты с моментальным выигрышем​

Билеты рекламной лотереи с призами (только полиграфия)
Печатаются билеты с заранее определенными призами. До времени приз скрыт от посторонних глаз. Билеты бесплатно выдаются участникам, например на кассе. После получения билета участник проверяет свой выигрыш.
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Розыгрыш призов по промокодам

Регистрация промокодов с последующим розыгрышем призов​
Билеты или акционные товары с промокодами распространяются среди участников, например в торговой сети. Участники регистрируют промокоды на сайте акции. После регистрации проводится розыгрыш призов среди участников.
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Чековое промо

Регистрация чеков с последующим розыгрышем призов

Участники регистрируют кассовые чеки с акционным товаром на сайте акции. После регистрации проводится розыгрыш призов среди участников.

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Защита от подделки с розыгрышем призов

Защита товаров от подделки с возможностью проведения розыгрыша призов
Основная цель метода – защита товар от подделки с помощью стикеров с уникальными кодами. Те же самые проверочные коды могут использоваться и для проведения регулярных розыгрышей призов.
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Розыгрыш для маркетплейсов

Розыгрыш призов для всех, кто продает товар на маркетплейсе
Механика предназначена специально для продвижения товаров на маркетплейсах, таких как Wildberries, OZON и других. Акция на маркетплейсе привлекает покупателей именно к вашему товару, а не к товару конкурента.
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Пришлите свой вариант механики акции для расчета


Сделайте свой розыгрыш призов
из готовых функциональных блоков,
как из конструктора

Подготовка правил акции

в соответствии с механикой, дополнительно юридический и налоговый анализ

Создание сайта акции

Дизайн, адаптивная вёрстка, подключение к серверу, домен, хостинг

Посмотреть примеры

Полиграфия для акции​

Дизайн, подготовка макета, печать, персонализация, доставка​

Посмотреть примеры

Проведение промо на IT-платформе

генерация и размещение промокодов, регистрация промокодов и чеков

Коммуникации с участниками

информирование о результатах выирыша


Примеры страниц
для проверки промокодов

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Страница проверки промокода
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Страница регистрации чеков
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Страница регистрации промокода
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Регистрация кода с последующим розыгрышем
защита от подделки с розыгрышем призов
Защита от подделки с розыгрышем призов

Примеры полиграфии
для промо‑акции

промо карты

Промо карта

Нужен экономичный вариант билета для небольшой рекламной лотереи? Тогда выберите этот вариант. Скромная цена при маленьких тиражах от 1000 шт.
Промо карта для рекламного розыгрыша

Билет рекламной лотереи

Самый подходящий вариант для проведении моментальной промо-лотереи. Просто укажите под скретч слоем скидку или приз – и промо лотерея готова
стикер с промо кодом

Промо стикер

Стикер с промо-кодом это самый удобный и экономичный вид полиграфии для больших промо акции. Удобно клеить на упаковку товара
стикер со скретч слоем

Промо стикер

Подходит для тиражей примерно от 10 тысяч штук. Наилучшая цена из всех вариантов при тиражах от сотен тысяч до нескольких миллионов штук
двухслойный стикер

Двухслойный промо стикер

Двухслойный промо стикер или стикер-книжка – это весьма привлекательный и функциональный вариант промо-полиграфии. Вариант подходит для тиражей примерно от 10 тысяч штук до нескольких миллионов штук
стикер-книжка

Двухслойный промо стикер

На верхнем съемном слое может быть размещена, например, яркая рекламная информация, а на нижнем промо код и правила проведения акции. Верхний слой открывается только один раз, поэтому есть эффект дополнительной защиты. Если стикер кто-то открывал, то это заметно
копон рекламной лотереи

Купон рекламной лотереи

Купон с персонализацией и скретч слоем. Возможна любая персонализация – промокоды, призы, штрихкоды, QR‑коды
купон промо лотереи

Купон промо лотереи

Подходит для проведении любых промо-лотерей. Наилучшая цена от нескольких тысяч штук до нескольких сотен тысяч штук
лотерейные билеты спринт

Складной лотерейный билет

Складной лотерейный билет типа “Спринт” выглядит необычно и интересно. Его так и хочется раскрыть.
Подходит для проведении моментальной промо-лотереи с призами и промо-кодами.
К сожалению, он дороже других вариантов. Возможно изготовление тиражей от 1000 штук до 200 тысяч штук

Шесть преимуществ
нашего сервиса

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простота

Для запуска акции вам не нужно быть профессионалом

функциональность и
Адаптивность

Широкие возможности настройки параметров проекта

любой масштаб акции

От одной тысячи промо-кодов до нескольких миллионов

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широкая география

Мы работаем по всей Росси и в странах СНГ

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заказ не выходя из офиса

Оформление заказа полностью через интернет

доступная стоимость

Стоимость проекта от 2500 рублей, бесплатные опции

Контакты

Свяжитесь с нами, если у вас остались вопросы,
или вы хотите сделать запрос на расчет проекта

Контакты

Мы никогда не рассылаем несанкционированные предложения и
используем персональные данные только в соответствии с политикой конфиденциальности.

Телефоны

+7 (495) 137-7005
+7 (800) 511-7377
(звонок бесплатный)

Электронная почта

info@wise.promo

Региональность

Работаем по всей России

Офис (секретарь)

Москва, ул.Орджоникидзе, 11,
проходная №11

Для почты

119296, Москва, Ленинский просп., 68/10, оф. 25

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