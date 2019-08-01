Запуск промо акций?
Легко!
Готовые решения
для тех, кто занимается
рекламой и маркетингом
Что мы делаем
Мы осуществляем подготовку и техническое сопровождении рекламных розыгрышей призов, промо-акций и стимулирующих рекламных мероприятий любого масштаба по России и СНГ.
Сейчас мы можем предложить нашим клиентам несколько готовых вариантов механики рекламных розыгрышей, которые описаны ниже.
Список готовых решений постоянно расширяется. Также мы можем разработать и реализовать ваш вариант механики розыгрыша. Обращайтесь через форму обратной связи.
Механики розыгрышей призов.
Готовые решения
Лотерейные билеты с моментальным выигрышем
Билеты рекламной лотереи с призами (только полиграфия)
Розыгрыш призов по промокодам
Регистрация промокодов с последующим розыгрышем призов
Чековое промо
Регистрация чеков с последующим розыгрышем призов
Участники регистрируют кассовые чеки с акционным товаром на сайте акции. После регистрации проводится розыгрыш призов среди участников.
Защита от подделки с розыгрышем призов
Защита товаров от подделки с возможностью проведения розыгрыша призов
Розыгрыш для маркетплейсов
Розыгрыш призов для всех, кто продает товар на маркетплейсе
Ничего не подошло?
Сделайте свой розыгрыш призов
из готовых функциональных блоков,
как из конструктора
Подготовка правил акции
в соответствии с механикой, дополнительно юридический и налоговый анализ
Создание сайта акции
Дизайн, адаптивная вёрстка, подключение к серверу, домен, хостинг
Полиграфия для акции
Дизайн, подготовка макета, печать, персонализация, доставка
Проведение промо на IT-платформе
генерация и размещение промокодов, регистрация промокодов и чеков
Коммуникации с участниками
информирование о результатах выирыша
Примеры страниц
для проверки промокодов
Складной лотерейный билет
Подходит для проведении моментальной промо-лотереи с призами и промо-кодами.
К сожалению, он дороже других вариантов. Возможно изготовление тиражей от 1000 штук до 200 тысяч штук
Шесть преимуществ
нашего сервиса
простота
Для запуска акции вам не нужно быть профессионалом
функциональность и
Адаптивность
Широкие возможности настройки параметров проекта
любой масштаб акции
От одной тысячи промо-кодов до нескольких миллионов
широкая география
Мы работаем по всей Росси и в странах СНГ
заказ не выходя из офиса
Оформление заказа полностью через интернет
доступная стоимость
Стоимость проекта от 2500 рублей, бесплатные опции
Контакты
или вы хотите сделать запрос на расчет проекта
используем персональные данные только в соответствии с политикой конфиденциальности.
Региональность
Работаем по всей России
Офис (секретарь)
Москва, ул.Орджоникидзе, 11,
проходная №11