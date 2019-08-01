Мы осуществляем подготовку и техническое сопровождении рекламных розыгрышей призов, промо-акций и стимулирующих рекламных мероприятий любого масштаба по России и СНГ.



Сейчас мы можем предложить нашим клиентам несколько готовых вариантов механики рекламных розыгрышей, которые описаны ниже.

Список готовых решений постоянно расширяется. Также мы можем разработать и реализовать ваш вариант механики розыгрыша. Обращайтесь через форму обратной связи.