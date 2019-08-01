Двухслойный промо стикер или стикер-книжка - это весьма привлекательный и функциональный вариант промо-полиграфии.

На верхнем съемном слое может быть размещена, например, яркая рекламная информация, а на нижнем промо код и правила проведения акции. Верхний слой открывается только один раз, поэтому есть эффект дополнительной защиты. Если стикер кто-то открывал, то это заметно.

Вариант подходит для тиражей примерно от 10 тысяч штук до нескольких миллионов штук.