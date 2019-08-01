Запуск промо акций?
Легко!
Готовое решение
для тех, кто занимается
рекламой и маркетингом
простота
Для запуска акции вам не нужно быть профессионалом
функциональность и
Адаптивность
Широкие возможности настройки параметров проекта
любой масштаб акции
От одной тысячи промо-кодов до нескольких миллионов
широкая география
Мы работаем по всей Росси и в странах СНГ
заказ не выходя из офиса
Оформление заказа полностью через интернет
доступная стоимость
Стоимость проекта от 990 рублей, бесплатные опции
Схема рекламной акции
Создайте свою промоакцию
из готовых функциональных блоков,
как из детского конструктора
Создание проверочной вебстраницы
• вы можете воспользоваться нашей бесплатной страницей типового дизайна для проверки промокодов
• разработаем индивидуальный дизайн страницы
• бесплатно разместим страницу на нашем сервере
• поможем в подключении формы проверки к странице на вашем сайте
Производство полиграфии для промоакции
Примеры страниц
для проверки промокодов
Промо карта
Нужен экономичный вариант билета для небольшой рекламной лотереи? Тогда выберите этот вариант. Скромная цена при маленьких тиражах от 1000 шт.
Самый подходящий вариант для проведении моментальной промо-лотереи. Просто укажите под скретч слоем скидку или приз – и промо лотерея готова.
Промо стикер
Стикер с промо-кодом это самый удобный и экономичный вид полиграфии для больших промо акции. Удобно клеить на упаковку товара.
Подходит для тиражей примерно от 10 тысяч штук. Наилучшая цена из всех вариантов при тиражах от сотен тысяч до нескольких миллионов штук.
Двухслойный промо стикер
Двухслойный промо стикер или стикер-книжка - это весьма привлекательный и функциональный вариант промо-полиграфии.
На верхнем съемном слое может быть размещена, например, яркая рекламная информация, а на нижнем промо код и правила проведения акции. Верхний слой открывается только один раз, поэтому есть эффект дополнительной защиты. Если стикер кто-то открывал, то это заметно.
Вариант подходит для тиражей примерно от 10 тысяч штук до нескольких миллионов штук.
Купон промо-лотереи
Купон с персонализацией и скретч слоем. Возможна любая персонализация - промокоды, призы, штрихкоды, QR‑коды
Подходит для проведении любых промо-лотерей.
Наилучшая цена от нескольких тысяч штук до нескольких сотен тысяч штук.
Складной лотерейный билет
Складной лотерейный билет типа "Спринт" выглядит необычно и интересно. Его так и хочется раскрыть.
Подходит для проведении моментальной промо-лотереи с призами и промо-кодами.
К сожалению, он дороже других вариантов. Возможно изготовление тиражей от 1000 штук до 200 тысяч штук.
Бесплатно
- Бесплатная генерация файла призов или промо кодов при заказе полиграфии
от 990 ₽
за 500 шт
от 0.05 ₽/шт
за 1 млн. шт
- Генерация, размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
- Без печати полиграфии
- Без использования нашей страницы регистрации промокодов
от 9990 ₽
за 1000 шт
от 1.39 ₽/шт
за 100 тыс. шт
- Бесплатно – генерация файла призов или промо кодов
- Размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
- Печать билетов для акции
- Использование типовой страницы регистрации промокодов
от 29 900 ₽
за 10 тыс. шт
от 0.89 ₽/шт
за 250 тыс. шт
от 0.25 ₽/шт
за 5 млн. шт
- Бесплатно – генерация файла призов или промо кодов
- Размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
- Печать наклек для акции
- Использование типовой страницы регистрации промокодов
от 45 900 ₽
за 10 тыс. шт
от 0.39 ₽/шт
за 1 млн. шт
- Бесплатно – генерация файла призов или промо кодов
- Размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
- Печать наклек для акции
- Использование типовой страницы регистрации промокодов
от 19500 ₽
за 1000 шт
от 3.35 ₽/шт
за 100 тыс. шт
- Бесплатно – генерация файла призов или промо кодов
- Размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
- Печать лотерейных билетов для акции
- Использование типовой страницы регистрации промокодов
Ничего не подошло?
Контакты
или вы хотите сделать запрос на расчет проекта
используем персональные данные только в соответствии с политикой конфиденциальности.
Офис
Москва, ул.Орджоникидзе, 11,
проходная №11
Для почты
119296, Москва, Ленинский просп., 68/10, оф. 25