Запуск промо акций?
Легко!


Готовое решение
для тех, кто занимается
рекламой и маркетингом

light-bulb-brn

простота

Для запуска акции вам не нужно быть профессионалом

функциональность и
Адаптивность

Широкие возможности настройки параметров проекта

любой масштаб акции

От одной тысячи промо-кодов до нескольких миллионов

russia_brn

широкая география

Мы работаем по всей Росси и в странах СНГ

buy_brn

заказ не выходя из офиса

Оформление заказа полностью через интернет

доступная стоимость

Стоимость проекта от 990 рублей, бесплатные опции


Схема рекламной акции


Создайте свою промоакцию
из готовых функциональных блоков,
как из детского конструктора

Обслуживание промо‑кодов

• сгенерируем любое количество промокодов или призов
• при заказе полиграфии - бесплатно
• разместим коды на нашем на нашем облачном отказоустойчивом сервере, способном выдержать большое количество одновременных обращений
• ответим на запросы покупателей по проверке кодов через интернет
• дадим отчет по обращениям покупателей

Создание проверочной вебстраницы

• вы можете воспользоваться нашей бесплатной страницей типового дизайна для проверки промокодов
• разработаем индивидуальный дизайн страницы
• бесплатно разместим страницу на нашем сервере
• поможем в подключении формы проверки к странице на вашем сайте

Посмотреть примеры

Производство полиграфии для промоакции

Макет

• бесплатно адаптируем ваш макет для печати
• разработаем индивидуальный дизайн полиграфии для вашей промо‑акции

Печать

• изготовим печатную продукцию для вашей промо‑акции качественно и в срок
• большой выбор вариантов промо‑полиграфии
• любая персонализация - промокоды, призы, штрихкоды, QR‑коды

Доставка

• доставим тираж до вашей двери в любой точке России по расценкам курьерских служб

Посмотреть примеры


Примеры страниц
для проверки промокодов

Пример бесплатной страницы проверки промокода
Пример бесплатной страницы проверки промокода
checkpage2
Пример страницы проверки промокода
checkpage3
Еще пример страницы проверки промокода
checkpage4
Еще пример
checkpage5
Еще пример страницы проверки промокода
checkpage6
Еще пример страницы проверки промокода

Примеры полиграфии
для промо‑акции

IMG_1412wm
IMG_2155_wm
Промо карта для рекламного розыгрыша
IMG_1607_wm

Промо карта

Нужен экономичный вариант билета для небольшой рекламной лотереи? Тогда выберите этот вариант. Скромная цена при маленьких тиражах от 1000 шт.

Самый подходящий вариант для проведении моментальной промо-лотереи. Просто укажите под скретч слоем скидку или приз – и промо лотерея готова.

IMG_1895_wm
IMG_2177_wm
IMG_1878_wm

Промо стикер

Стикер с промо-кодом это самый удобный и экономичный вид полиграфии для больших промо акции. Удобно клеить на упаковку товара.

Подходит для тиражей примерно от 10 тысяч штук. Наилучшая цена из всех вариантов при тиражах от сотен тысяч до нескольких миллионов штук.

IMG_1739 copy
IMG_2158_sm-wm

Двухслойный промо стикер

Двухслойный промо стикер или стикер-книжка - это весьма привлекательный и функциональный вариант промо-полиграфии.

На верхнем съемном слое может быть размещена, например, яркая рекламная информация, а на нижнем промо код и правила проведения акции. Верхний слой открывается только один раз, поэтому есть эффект дополнительной защиты. Если стикер кто-то открывал, то это заметно.

Вариант подходит для тиражей примерно от 10 тысяч штук до нескольких миллионов штук.

IMG_2186_wm
IMG_0559_wm
IMG_1745_wm

Купон промо-лотереи

Купон с персонализацией и скретч слоем. Возможна любая персонализация - промокоды, призы, штрихкоды, QR‑коды

Подходит для проведении любых промо-лотерей.

Наилучшая цена от нескольких тысяч штук до нескольких сотен тысяч штук.

лотерейные билеты спринт

Складной лотерейный билет

Складной лотерейный билет типа "Спринт" выглядит необычно и интересно. Его так и хочется раскрыть.

Подходит для проведении моментальной промо-лотереи с призами и промо-кодами.

К сожалению, он дороже других вариантов. Возможно изготовление тиражей от 1000 штук до 200 тысяч штук.

Цены

Генерация
промо кодов

Бесплатно

  • Бесплатная генерация файла призов или промо кодов при заказе полиграфии

 

 

 

 

 

Генерация и обслуживание кодов

от 990 ₽

за 500 шт

от 0.05 ₽/шт

за 1 млн. шт

  • Генерация, размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
  • Без печати полиграфии
  • Без использования нашей страницы регистрации промокодов

Акция с билетами промо лотереи

от 9990 ₽

за 1000 шт

от 1.39 ₽/шт

за 100 тыс. шт

  • Бесплатно –  генерация файла призов или промо кодов
  • Размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
  • Печать билетов для акции
  • Использование типовой страницы регистрации промокодов

Акция с промо этикетками

от 29 900 ₽

за 10 тыс. шт

от 0.89 ₽/шт

за 250 тыс. шт

от 0.25 ₽/шт

за 5 млн. шт

  • Бесплатно –  генерация файла призов или промо кодов
  • Размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
  • Печать наклек для акции
  • Использование типовой страницы регистрации промокодов

Акция с двухслойными наклейками

от 45 900 ₽

за 10 тыс. шт

от 0.39 ₽/шт

за 1 млн. шт

  • Бесплатно –  генерация файла призов или промо кодов
  • Размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
  • Печать наклек для акции
  • Использование типовой страницы регистрации промокодов

 

лотерейные билеты спринт

Акция со складными лотерейными билетами

от 19500 ₽

за 1000 шт

от 3.35 ₽/шт

за 100 тыс. шт

  • Бесплатно –  генерация файла призов или промо кодов
  • Размещение и обслуживание промо кодов на нашем сервере
  • Печать лотерейных билетов для акции
  • Использование типовой страницы регистрации промокодов

Ничего не подошло?

Рассчитайте проект со своими параметрами

Контакты

Свяжитесь с нами, если у вас остались вопросы,
или вы хотите сделать запрос на расчет проекта

Мы никогда не рассылаем несанкционированные предложения и
используем персональные данные только в соответствии с политикой конфиденциальности.

Телефоны

+7 (495) 137-7005
+7 (800) 511-7377
(звонок бесплатный)

Электронная почта

info@wise.promo

Офис

Москва, ул.Орджоникидзе, 11,
проходная №11

Для почты

119296, Москва, Ленинский просп., 68/10, оф. 25

Соцсети